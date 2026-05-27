Nach Machtwechsel
Ungarns Ministerpräsident Magyar zu Besuch in Brüssel

Der neue ungarische Ministerpräsident Magyar reist heute erstmals seit seinem Amtsantritt zu einem Besuch nach Brüssel.

    Péter Magyar steht vor einer Wand aus Holz an einem Redner-Pult. Er trägt einen Anzug mit Krawatte und spricht in ein Mikrofon.
    Péter Magyar bei einer Rede im Parlament in Ungarn. (Archivbild) (IMAGO / Anadolu Agency / Robert Nemeti)
    Dort ist ein Treffen mit NATO-Generalsekretär Rutte vorgesehen. Morgen soll Magyar dann mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen zusammenkommen.
    Der pro-europäische Regierungschef hofft auf die Freigabe von EU-Geldern, die wegen der Politik seines rechtsnationalistischen Vorgängers Orban von Brüssel eingefroren worden waren.
    Magyars konservative Tisza-Partei hatte die Parlamentswahl in Ungarn Mitte April gewonnen und eine Zweidrittelmehrheit im Parlament in Budapest erreicht.
    Diese Nachricht wurde am 28.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.