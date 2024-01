Streit über NATO-Beitritt

Ungarns Ministerpräsident Orban hat ein Gespräch mit Schwedens Regierungschef Kristersson über die NATO-Ratifizierung angekündigt. (picture alliance / dpa / MAXPPP / Nicolas Landemard / Le Pictorium)

Das gab Orban auf der Internetplattform X bekannt. Ungarn ist neben der Türkei das einzige NATO-Mitgliedsland, das dem Beitritt noch nicht zugestimmt hat. Hintergrund ist auch die EU-Kritik an rechtsstaatlichen Defiziten in Ungarn und die Blockade von Milliardenzahlungen an Budapest. Orban hatte dafür auch die Regierung in Stockholm kritisiert, zugleich aber eine Zustimmung nicht ausgeschlossen. In der Türkei könnte das Parlament in Ankara noch heute über den NATO-Beitritt Schwedens entscheiden. Eine Abstimmung stand in der Tagesordnung. Verzögerungen sind aber weiter möglich. Der türkische Präsident Erdogan hatte die Ratifizierung zuletzt daran geknüpft, dass die USA F-16-Kampfjets an die Türkei liefern.

Schweden hatte im Mai 2022 die NATO-Mitgliedschaft als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine beantragt.

