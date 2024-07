Trump und Orban bei einem früheren Treffen im Jahr 2019. (picture alliance / Photoshot / Ting Shen)

Orban veröffentlichte auf der Internetplattform X ein Bild davon auf Trumps Anwesen Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida. Dazu schrieb er, mit dem ehemaligen US-Präsidenten über das Thema Frieden gesprochen zu haben. Orban gilt als Bewunderer Trumps. Ungarn hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne und Orban stellte sie unter das Motto "Make Europe great again" - in Anlehnung an Trumps ähnlichen Slogan im Präsidentschaftswahlkampf 2016.

Die Reiseaktivitäten des ungarischen Regierungschefs sorgen innerhalb der EU für Verärgerung. Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj, mit dem russischen Staatschef Putin und ein Besuch in Peking waren nicht mit den europäischen Partner abgesprochen. Bundeskanzler Scholz hatte gestern erklärt, dass Orban nicht im Namen der EU unterwegs sei. Seine Reisepläne seien nicht von Bedeutung.

