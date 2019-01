"Papst Benedikt XVI. hatte vor seiner Abdankung versucht, einige der größten Probleme seiner Kirche zu lösen. Wie etwa die Korruption der Vatikanbank IOR und auch den Fall Orlandi."

Gianluigi Nuzzi ist investigativer Journalist. Mit seinen Enthüllungen zu Vatileak sorgte er 2013 für einen Skandal. Nuzzi kennt sich aus im Vatikan. Er glaubt zu wissen, dass der deutsche Papst versucht hatte, die Gebeine der 1983 verschwundenen Emanuela Orlandi ihrer Familie zurückgeben zu können. Nuzzi spricht in diesem Zusammenhang von einem geheimen Deal:

"Ein Deal zwischen dem damaligen obersten Staatsanwalt Roms, Giancarlo Capaldo, und einigen Monsignori im Vatikan. Von vatikanischer Seite aus wurde Capaldo versichert, Hinweise auf jenen Ort zu geben, an dem die Gebeine von Emanuela zu finden seien. Die Monsignori erhofften sich als Gegenleistung vom Polizeichef Einsicht in die Ermittlungen in Sachen organisierter Kriminalität und Vatikan. Dieser im Vatikan 'Vertrag' genannte Deal wurde in den letzten beiden Jahren des Pontifikats von Benedikt eingefädelt."

Also zwischen 2011 und 2013. Aus diesem "Vertrag" zwischen dem Vatikan und dem römischen Polizeichef wurde aber nichts. Immer noch, seit 35 Jahren, tappen die Ermittler im Fall von Emanuela Orlandi im Dunkeln. Immer noch weiß niemand, was aus dem Mädchen geworden ist, das mit 15 Jahren verschwand - ob sie noch lebt oder wo sich ihre Gebeine befinden. Die von dem Journalisten Nuzzi 2018 enthüllte Geschichte um einen Deal zwischen einigen Monsignori und dem Polizeichef ist nur eines von vielen Details einer der geheimnisvollsten Geschichten, die sich um den Vatikan ranken.

Tochter eines Vatikanangestellten wurde entführt

Kinofilme, Reportagen, Romane, vermeintliche Enthüllungsbücher - die Geschichte der Entführung der Tochter eines Vatikanangestellten bietet genug Stoff für tolle Stories: der Vatikan und die Mafia, römische Kriminalbanden und die undurchsichtigen Geschäfte der Vatikanbank, ein bärbeißiger US-Erzbischof, Paul Marcinkus, der mit mafiösen Bankiers krumme Finanztouren drehte, italienische, türkische und amerikanische Geheimdienste - und mitten drin Papst Johannes Paul II., der versucht haben soll, das entführte Mädchen wiederzufinden.

Pietro Orlandi, der Bruder der auf mysteriöse Weise vermissten Emanuela Orlandi hält auf dem Petersplatz in Vatikanstadt ein Foto seiner verschwundenen Schwester in den Händen. (picture alliance / dpa / ANSA)

Pietro Orlandi ist der Bruder der Entführten:

"Der 22. Juni 1983 war ein extrem heißer Tag. Wir wohnten ja damals im Vatikan, wir waren Vatikanbürger, und wir fühlten uns in dem kleinen Staat absolut sicher. Emanuela studierte Klavier und Flöte. Am Tag der Entführung war sie auf dem Weg zum Musikunterricht an der Piazza Sant’Apolinare. Sie bat mich, sie später abzuholen, ich hatte aber keine Zeit. Wie oft habe ich mich seitdem gefragt: Wenn ich sie doch begleitet hätte."

Wer steckt dahinter?

Die Polizei ging zunächst von einem Sexualverbrechen aus. Doch dann kam es zu Telefonaten, die den Vatikan und die italienische Polizei aufschreckten. Einige Tage nach dem Verschwinden des Mädchens rief ein Mann im Pressesaal des Vatikans an und behauptete, Emanuela bei sich zu haben. Er sprach von einer Entführung und schlug einen Tauschhandel vor: die Befreiung Emanuelas gegen die Freilassung von Mehmet Ali Agca, dem damals noch in italienischer Haft einsitzenden Türken, der am 13. Mai 1981 versucht hatte, Papst Johannes Paul II. zu erschießen. Es wird vermutet, dass Ali Agca, ein Anhänger der rechtsextremen türkischen Organisation der Grauen Wölfe, vom russischen KGB damit beauftragt wurde, den für die Kommunisten in Moskau unbequemen Polen zu beseitigen. Der Verdacht, dass die Hintermänner des Papstattentäters Emanuela Orlandi entführt hätten, um den Terroristen freizubekommen, hielt sich lange: bis 2013.

Fabrizio Peronaci von der Tageszeitung "Corriere della Sera" recherchiert seit Jahren im Fall Orlandi:

"Da tauchte nach über 30 Jahren jemand auf, der Fotograf Marco Fassoni Accetti, der den Ermittlern genaueste Hinweise auf die Entführung gab, der sich selbst als Entführer beschuldigte. Er berichtete von Hintergründen der Entführung, die bis dato unbekannt waren. Seine Aussagen warfen ein interessantes Licht auf ganz bestimmte innervatikanische Vorgänge jener Jahre, die auch mit der Entführung von Emanuela Orlandi zusammenhingen."

Immer wieder, seit 35 Jahren, taucht der Name Emanuela Orlandis auf, wenn es um Geheimnisse des Kirchenstaates geht: Sie sei in den Händen von Mafiosi, heißt es immer wieder, die nicht wollten, dass ihre schmutzigen Geldgeschäfte über die Vatikanbank enthüllt werden. Dann heißt es wieder, sie werde von den Hintermännern des Papstattentäters festgehalten. Andere behaupten, Hinweise dafür zu haben, dass Freunde des ehemaligen Erzbischofs Paul Marcinkus das Mädchen beseitigt hätten, der als Chef der Vatikanbank IOR mit Kriminellen der römischen Banda Magliana und der sizilianischen Cosa Nostra unter einer Decke gesteckt haben soll.

Vatikan hält Dokumente unter Verschluss

Pietro Orlandi, der Bruder von Emanuela: "Ich habe Alia Agca 2010 in Istanbul getroffen, als er aus dem Gefängnis freikam. Er sagte mir, dass vatikaninterne Personen meine Schwester entführt hätten, und er riet mir diesbezüglich mit Kardinal Giovanni Battista Re zu sprechen. Er wisse alles, so Ali Agca, er könne mir helfen."

Doch der Kardinal äußerte sich nicht zum Fall Orlandi. Wie überhaupt alle Verantwortlichen im Kirchenstaat zu dem Verschwinden des Mädchens schweigen, bis heute. Man bete für Emanuela, heißt es immer wieder, und Papst Franziskus erklärte vor einigen Monaten, dass Emanuela im Himmel sei.

2016 archivierte die römische Staatsanwaltschaft den Fall Orlandi. Seit kurzem wurde der Fall allerdings wieder aufgenommen. Denn es gibt neue Hinweise und Indizien. Italienische Staatsanwälte würden deshalb nur zu gern vatikanische Dokumente aus den 1980er-Jahren einsehen. Doch dafür erhalten sie keine Genehmigung. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass der Vatikan auch unter Papst Franziskus nicht sehr daran interessiert zu sein scheint, bei der Aufklärung des Falls Orlandi mitzuwirken.