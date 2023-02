Wintersturm in den USA (Trisha Ahmed/AP/dpa)

Nach Angaben von Energieversorgern fiel in rund 280.000 Haushalten der Strom aus. Schulen und Büros blieben geschlossen. Zahlreiche Straßen wurden gesperrt und mehr als 1.500 Flüge gestrichen. Betroffen ist vor allem ein Gebiet, das von der US-Westküste bis zu den Großen Seen an der Grenze zu Kanada reicht.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.