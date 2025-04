Die Pegelstände des Rheins sind für die Jahreszeit ungewöhnlich niedrig (Archivbild). (pa/dpa)

Schiffe könnten teilweise nicht voll beladen fahren, teilte der Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt mit. Nadelöhr sei der Mittelrhein zwischen St. Goar und Wiesbaden. Unter- und oberhalb etwa in Duisburg oder Karlsruhe/Maxau sei der Wasserstand zwar für die Jahreszeit auch ungewöhnlich niedrig, aber nicht kritisch.

Der Klimatologe Karsten Brandt sagte der Bild-Zeitung, der Pegel am Rhein sei so niedrig wie sonst im Spätsommer oder Herbst. Zur Begründung für die niedrigen Wasserstände wird auf die ungewöhnlich geringen Niederschläge in den vergangenen Wochen verwiesen und auf vermutlich weniger Schnee-Schmelze in den Alpen als üblich.

