Vereinte Nationen

UNHCR-Chef Grandi bei seinem Besuch in Damaskus (picture alliance / Xinhua News Agency / Monsef Memari)

Nur so könne eine nachhaltige Rückkehr von Geflüchteten in ihr Heimatland garantiert werden, sagte Grandi am Rande eines Besuchs in der syrischen Hauptstadt Damaskus. Er rief die internationale Staatengemeinschaft dazu auf, der syrischen Regierung mehr Hilfe zur Verfügung zu stellen.

Die größten Hindernisse für Rückkehrer sind laut Grandi ein Mangel an Dienstleistungen, Wohnraum und Arbeit. Zwar seien seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Assad mehr als zwei Millionen Syrer in ihre Heimatorte zurückgekehrt. Nach UNHCR-Angaben sind aber nach wie vor mehr als 13 Millionen Syrer innerhalb des Landes vertrieben oder befinden sich im Ausland.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.