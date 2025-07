Die Kürzungen bei der Entwicklungshilfe ziehen schwerwiegende Folgen nach sich. (Archivbild) (AFP/Ebrahim HAMID / AFP)

Bis zu 11,6 Millionen Menschen liefen Gefahr, den Zugang zu humanitärer Unterstützung zu verlieren, teilte das UNHCR mit. Das seien etwa ein Drittel aller Flüchtlinge, die die Organisation normalerweise betreue. Die Finanzierungssituation des UNHCR sei dramatisch, hieß es. Programme mit einem Umfang von insgesamt 1,4 Milliarden US-Dollar müssten gekürzt oder gestoppt werden - unter anderem in Kolumbien, im Südsudan, in Bangladesch und in der Ukraine. Das Flüchtlingshilfswerk betonte, für die betroffenen Menschen verschlechterten sich die Lebensbedingungen, es gebe ein größeres Risiko von Ausbeutung und Missbrauch. Frauen und Mädchen treffe es besonders hart.

Wichtige Geberländer wie die USA, aber auch Staaten wie Frankreich und Schweden, haben ihre Auslandshilfe teils deutlich reduziert.

