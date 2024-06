Immer wieder werden Migranten von den Schleppern einfach in der Wüste zurückgelassen. (afp / Issouf Sanogo)

Nötig sei auch die Rettung in der Wüste, sagte der UNHCR-Vertreter für das südliche Mittelmeer, Cochetel. Zudem seien humanitäre Organisationen meist in den Hauptstädten der Länder zugegen, nicht aber in kleineren Ortschaften entlang der Migrationsrouten. Dort seien die Menschen aber in Gefahr, von Schleppern ohne Versorgung allein gelassen zu werden. Das UNHCR warb auch für mehr legale Migrationswege, um Menschen auf der Suche nach einer neuen Heimat zu helfen.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.