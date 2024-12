Nach Assad-Sturz

Ein Flüchtlingscamp des UNHCR in Griechenland mit Syrern und anderen Staatsangehörigen. (dpa / NurPhoto / Nicolas Economou)

Sprecherin Mantoo sagte in Genf, kein Asylbewerber sollte zwangsweise in das Land zurückgebracht werden. Es seien zudem Geduld und Wachsamkeit nötig, bis die Lage in Syrien die freiwillige, sichere und menschenwürdige Rückkehr von Flüchtlingen zulasse.

Mehrere europäische Staaten, darunter Deutschland, haben nach dem Sturz von Assad Asyl-Entscheidungen von Menschen aus Syrien ausgesetzt. Das UNHCR fordert, Behörden sollten diesen Personen jedoch weiter die gleichen Rechte zugestehen wie anderen Asylbewerbern.

