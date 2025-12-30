Flüchtlingshilfe

Ankerstein sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, weltweit zwängen Kriege und Verfolgung mehr als 117 Millionen Menschen zur Flucht. Jetzt sei nicht die Zeit dafür, Solidarität zurückzufahren. Der UNHCR-Direktor betonte, das Recht auf Asyl sei ein grundlegendes Menschenrecht und Deutschland habe das Recht auf Asyl in seiner Verfassung verankert.
Nach Angaben des Bundesmigrationsamts wurden bis Oktober 142.495 Asylanträge gestellt, davon rund 97.000 Erstanträge.
Diese Nachricht wurde am 30.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.