Wie das UNHCR mitteilte, flüchteten seit Monatsbeginn mehr als 84.000 Menschen aus der Demokratischen Republik Kongo in das Land. Besonders Kinder und Frauen seien von Hunger und Gewalt betroffen. Das UNO-Hilfswerk forderte internationale Hilfe für die Flüchtlinge.
Im Kongo wird seit Jahrzehnten um Rohstoffe gekämpft. Zuletzt hatte eine Rebellengruppe große Gebiete erobert. Wegen der Kämpfe sind viele Menschen auf der Flucht.
Diese Nachricht wurde am 20.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.