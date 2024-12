Kriegsgebiete

Kinder im jemenitischen Bürgerkrieg (Archibild) (AFP / MOHAMMED HUWAIS)

In einem Bericht heißt es, inzwischen wüchsen rund 460 Millionen Mädchen und Jungen in einem Kriegs- oder Konfliktgebiet auf. Das sei weltweit bereits jedes sechste Kind. Zudem seien allein in diesem Jahr über 57 Millionen in solchen Ländern geboren worden. Besonders schlimm ist die Lage für Heranwachsende laut dem UNO-Kinderhilfswerk in der Ukraine, im Sudan und im Nahen Osten. Dort seien Tausende durch Kampfhandlungen verletzt, verstümmelt oder getötet worden.

Darüber hinaus registrierte Unicef im vergangenen Jahr fast 32.300 schwere Verstöße gegen die UNO-Kinderrechtskonvention. In dieser sind als grundlegende Rechte festgeschrieben unter anderem das Diskriminierungsverbot sowie das Recht auf Leben und persönliche Entwicklung.

