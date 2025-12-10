Kinderhilfswerk
UNICEF braucht 2026 mehr als 7,6 Milliarden Dollar - "dramatischer" Rückgang von Hilfsgeldern

Das Kinderhilfswerk UNICEF benötigt im kommenden Jahr nach eigenen Angaben knapp 7,7 Milliarden US-Dollar für humanitäre Hilfe.

    Mehrere Menschen waten knietief durch eine von braunem Wasser überflutete Straße. Auch ein Mercedes steht darin.
    Hilfsbedürftig: Menschen nach einem Hochwasser im kriegsgeplagten Sudan. (Abdul-Rahman Awad / XinHua / dpa / Abdul-Rahman Awad)
    UNICEF teilte in New York und Köln mit, mit dem Geld aus dem Nothilfeaufruf solle 73 Millionen Kindern in mehr als 130 Krisen- und Konfliktgebieten geholfen werden. Darunter seien auch rund neun Millionen Kinder mit Behinderungen.
    Die UNO-Organisation betonte, die Gelder für humanitäre Hilfe seien 2025 dramatisch zurückgegangen. Schon jetzt seien die Möglichkeiten von UNICEF eingeschränkt. Die Finanzierungslücken zwängen dazu, Zitat, "unmögliche" Entscheidungen zu treffen. UNICEF-Exekutivdirektorin Russell erklärte, die Teams müssten die begrenzten Vorräte und Dienstleistungen auf Kinder an bestimmten Orten konzentrieren - und dafür andere Kinder vernachlässigen.
    Gestern hatten bereits die Vereinten Nationen einen dringenden Hilfsaufruf an die internationale Staatengemeinschaft gerichtet.
    Diese Nachricht wurde am 10.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.