Immer mehr Menschen im Sudan sind auf der Flucht. Hier ein Foto aus El Fasher von Anfang November. (Marwan Mohammed / NRC via AP / dpa / Marwan Mohammed)

Vieles von dem, was in Teilen des Landes gerade passiere, erinnere ihn daran, sagte der UNO-Funktionär dem Magazin "Der Spiegel". Dabei verwies er auf Berichte über Raserei und die Freude am Töten. Gezielte Gewalttaten gegen verschiedene ethnische Gruppen würden verübt. Es herrsche ein völliger Zusammenbruch jeglicher Ordnung, führte Yett aus, der nach eigenen Angaben den Völkermord in Ruanda miterlebt hatte. Die Berichte der Überlebenden über Morde, Erpressung, Vergewaltigungen seien erschütternd. Manche zahlten hohe Geldsummen, um fliehen zu können.

Seit mehr als zwei Jahren herrscht im Sudan Bürgerkrieg. Laut Schätzungen sind in dem Konflikt 150.000 Menschen ums Leben gekommen.

