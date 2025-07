Kinderhilfswerk

UNICEF teilte mit , allein in der Krisenregion Nord-Darfur seien in den ersten fünf Monaten dieses Jahres mehr als 40.000 schwer mangelernährte Kinder behandelt worden - und damit doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum. Der Leiter der UNICEF-Hilfe im Sudan sagte, durch den Konflikt in dem Land würden Kinder ausgehungert. Das Überleben hänge davon ab, ob die Weltgemeinschaft entscheide, zu handeln oder wegzuschauen.