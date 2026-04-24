Impfungen für Kinder

Ein Kind wird in Kenya gegen Malaria geimpft (picture alliance / AP Photo | Karel Prinsloo)

Die Kinderhilfsorganisation teilte mit, im Rahmen der Initiative "The Big Catch-Up" habe man 18,3 Millionen Kinder in 36 Ländern erreicht. Rund 12,3 Millionen der Jungen und Mädchen seien zuvor noch nie geimpft worden. 15 Millionen seien erstmals gegen Masern immunisiert worden.

Zugleich betonen die Organisatoren der Kampagne, zu denen neben Unicef auch die Weltgesundheitsorganisation WHO und die Impfallianz Gavi gehören, solche Nachholaktionen könnten zwar helfen, Impflücken zu schließen. Am wirksamsten sei es aber, Routine-Impfprogramme auszuweiten.

Die Organisationen hatten die Aktion "The Big Catch Up" während der Weltimpfwoche 2023 gestartet. Sie ist nach drei Jahren jetzt abgeschlossen und soll ausgewertet werden.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.