Zudem sollten die Minderjährigen spätestens nach drei Monaten Zugang zu Kitas, Schulen und Ausbildung erhalten. Unicef kritisierte, dass viele Mädchen und Jungen über Jahre in Sammelunterkünften ohne geeignete Kontakte zur Außenwelt untergebracht seien. Laut einer an vier Standorten durchgeführten nicht repräsentativen Umfrage der Organisation beklagten Kinder und Jugendliche beengte Wohnverhältnisse in Sammelunterküften sowie Gewalt und Diskriminierung.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.