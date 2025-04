"Global Disability Summit"

Das ist Medienberichten zufolge Ergebnis einer von der Unicef koordinierten Studie, die heute auf dem " Weltgipfel für Menschen mit Behinderung " in Berlin vorgestellt werden soll. In den ärmsten Ländern beträgt die Schere bei der Lebenserwartung laut Studie sogar 23 Jahre. Ursachen seien erhebliche Unterschiede beim medizinischen Personal sowie beim Zugang zu Therapien und Hilfsmitteln. Während etwa in den reichsten Ländern 88 Prozent notwendige Prothesen, Rollstühle oder Hörgeräte erhielten, seien es in den ärmsten nur 11 Prozent.