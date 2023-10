Klimakrise

Überschwemmungen zählen zu den weltweit häufigsten Ursachen für Vertreibung tausender Familien aus ihrer Heimat. (picture alliance / dpa)

In den kommenden 30 Jahren könnte sich laut Unicef die Zahl der betroffenen Kinder und Jugendlichen auf über 100 Millionen erhöhen. Heranwachsende in China und den Philippinen, in kleinen Inselstaaten sowie in Somalia und im Südsudan seien weltweit am häufigsten von Vertreibung aufgrund von Umweltkatastrophen betroffen.

Unicef betont, die Flucht sei für Kinder eine erschütternde Erfahrung; es sei mehr Schutz und Unterstützung notwendig. Klimabedingte Vertreibung werde künftig weiter zunehmen. Das Wissen sei da, um der eskalierenden Herausforderung zu begegnen, doch die internationale Gemeinschaft handele viel zu langsam.

