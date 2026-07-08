Die italienische Großbank Unicredit hat ihren Anteil an der Commerzbank weiter vergrößert. (Helmut Fricke/dpa)

Ein Übernahmeangebot sei für 17,6 Prozent der Aktien des deutschen Kreditinstituts angenommen worden. Unicredit kommt nach eigenen Angaben nun auf mehr als 44 Prozent und hat durch weitere Optionen Zugriff auf insgesamt 47,5 Prozent der Anteile. Der Bund ist Miteigentümer der Commerzbank und lehnt eine Übernahme durch Unicredit ab. Die italienische Bank plant die Gründung eines großen europäischen Finanzinstituts. Durch die Übernahme könnten allerdings Tausende Stellen bei der Commerzbank gestrichen werden. Außerdem wird davor gewarnt, dass Deutschland Einfluss im Bankensektor verliert.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.