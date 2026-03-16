Die UniCredit Bank will ihre Anteile an der Commerzbank weiter aufstocken. (picture alliance / NurPhoto / Michael Nguyen)

Unicredit ist bereits mit 29,9 Prozent größter Anteilseigner bei der Commerzbank. Das Management des deutschen Geldinstituts wehrt sich gegen eine Übernahme. Beim ‌Bund, dem zweitgrößten Commerzbank-Aktionär, stößt das Vorhaben ​ebenfalls auf Ablehnung.

Hessens Ministerpräsident Rhein erklärte, die Übernahmepläne dürften nicht zulasten des Finanzplatzes Frankfurt gehen. In allen Gesprächen müssten die Interessen der Mitarbeiter und Kunden der Commerzbank angemessen berücksichtigt werden. Der Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung, Wambach, riet der Politik dazu, die Übernahme nicht zu behindern. In diesen geopolitischen Zeiten sei Europas Binnenmarkt das Pfund, mit dem ⁠die ⁠EU wuchern könne. ⁠Es sollte im Interesse der nationalen Regierungen sein, sich für ⁠eine stärkere wirtschaftliche Integration einzusetzen.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.