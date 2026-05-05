Finanzmarkt

Commerzbank (dpa / Frank Rumpenhorst)

Die italienische Großbank hat ihr Kaufangebot für sämtliche Anteile des deutschen DAX-Konzerns offiziell gemacht. Sie bietet für jede Commerzbank-Aktie 0,485 neue Unicredit-Aktien. Das entspreche einem Preis von 30,80 Euro, hieß es in Mailand. An der Börse in Frankfurt wurde die Commerzbank-Aktie am Mittag für gut 35 Euro gehandelt. Es gilt deshalb als unwahrscheinlich, dass das Angebot viele Commerzbank-Aktionäre überzeugen wird. Der deutsche Staat lehnt einen Verkauf seiner Anteile in Höhe von gut zwölf Prozent ab.

Management, Betriebsrat und Belegschaft der Commerzbank wehren sich seit Monaten gegen eine Übernahme durch die Unicredit. Sie fürchten unter anderem einen Abbau tausender Stellen.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.