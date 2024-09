Das Logo der Commerzbank (dpa-news / Daniel Karmann)

Unicredit kaufte neun Prozent der Anteile an dem deutschen Geldinstitut und signalisierte Interesse an einem größeren Engagement. Im Falle einer Übernahme könnte ein Bankriese entstehen, der einen Marktwert von fast 74 Milliarden Euro erreicht und in Europa Platz zwei nach der britischen HSBC einnehmen würde.

Die Gewerkschaft Verdi kündigte Widerstand gegen eine mögliche Übernahme an. Sie verlangt Unterstützung vom Bund, der gerade erst mit seinem schrittweisen Ausstieg aus der Commerzbank begonnen hat.

Die Commerzbank reagierte zurückhaltend. Informationen der Nachrichtenagentur Reuters zufolge will sie eine mögliche Übernahme abwehren.

