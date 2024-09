Finanzmarkt

Logo der Commerzbank an einer Filiale in Duisburg (Revierfoto/Revierfoto/dpa)

Ihre Beteiligung an der Bank erhöhe sich so von derzeit neun auf 21 Prozent, erklärte die zweitgrößte italienische Bank in Mailand. Zudem beantragte Unicredit bei der Bankenaufsicht, die Beteiligung auf bis zu 29,9 Prozent zu erhöhen. Damit wird ein offizielles Übernahmeangebot für Deutschlands zweitgrößte Privatbank wahrscheinlicher - trotz Widerstands des Bunds, der vorerst keine weiteren Commerzbank-Aktien verkaufen will.

Kanzler Scholz sagte in New York, die Bundesregierung halte dies nicht für ein angemessenes Vorgehen in Europa. Er sprach von einer unfreundlichen Attacke und betonte, die Commerzbank sei erfolgreich wirtschaftlich tätig und sehr wichtig für die deutsche Wirtschaft.

