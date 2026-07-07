Die italienische Großbank Unicredit will die Commerzbank übernehmen. (picture alliance / Joko)

Sie sollen zeigen, wie viele Aktionäre das Angebot für einen Aktientausch angenommen haben. Die Unicredit war im September 2024 bei der Commerzbank eingestiegen und hatte Anfang Mai ein erstes Kaufangebot für den Dax-Konzern vorgelegt.

Nach jüngstem Stand vom 19. Juni hat sich die Unicredit fast 40 Prozent der Commerzbank-Anteile direkt gesichert und hat über Kaufoptionen Zugriff auf weitere Commerzbank-Aktien. Überschreitet die Unicredit die Marke von 50 Prozent, könnte sie entscheidend Einfluss auf das Commerzbank-Management nehmen.

Die Leitung der Commerzbank lehnt eine Übernahme ebenso ab wie der Bund.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.