Großbank
Unicredit will heute Ergebnis von Aktientausch-Angebot präsentieren

Die italienische Großbank Unicredit will heute im Ringen um eine Übernahme der Commerzbank das Ergebnis ihres Angebots für einen Aktientausch veröffentlichen.

    Das gelbe Logo der Commerzbank auf einer Glassfassade in Frankfurt. Links daneben ein Altbau.
    Die italienische Großbank Unicredit will die Commerzbank übernehmen. (picture alliance / Joko)
    Neue Zahlen sollen zeigen, wie viele Commerzbank-Aktionäre die Offerte angenommen haben. Die Unicredit war im September 2024 bei der Commerzbank eingestiegen und hatte Anfang Mai ein erstes Kaufangebot für den Dax-Konzern vorgelegt.
    Nach jüngstem Stand vom 19. Juni hat sich die Unicredit bislang fast 40 Prozent der Commerzbank-Anteile direkt gesichert und hat über Kaufoptionen Zugriff auf weitere Commerzbank-Aktien. Überschreitet die Unicredit die Marke von 50 Prozent, könnte sie entscheidend Einfluss auf das Commerzbank-Management nehmen. Dieses lehnt eine Übernahme ebenso ab wie die Bundesregierung.
    Diese Nachricht wurde am 08.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.