Die italienische Großbank Unicredit will die Commerzbank übernehmen. (picture alliance / Joko)

Neue Zahlen sollen zeigen, wie viele Commerzbank-Aktionäre die Offerte angenommen haben. Die Unicredit war im September 2024 bei der Commerzbank eingestiegen und hatte Anfang Mai ein erstes Kaufangebot für den Dax-Konzern vorgelegt.

Nach jüngstem Stand vom 19. Juni hat sich die Unicredit bislang fast 40 Prozent der Commerzbank-Anteile direkt gesichert und hat über Kaufoptionen Zugriff auf weitere Commerzbank-Aktien. Überschreitet die Unicredit die Marke von 50 Prozent, könnte sie entscheidend Einfluss auf das Commerzbank-Management nehmen. Dieses lehnt eine Übernahme ebenso ab wie die Bundesregierung.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.