Strafe gegen Union Berlin wegen Fan-Verhaltens (imago)

Das Werfen von Gegenständen im Hinspiel im Stadion An der Försterei am 9. März wurde von Kontroll-, Ethik- und Disziplinar-Kommission der Europäischen Fußball-Union mit 4.625 Euro Strafe geahndet. 15.000 Euro wurden wegen eines unerlaubten Plakats mit beleidigender Aufschrift im Rückspiel am 16. März fällig. Das ging aus den Strafen, die jetzt von der UEFA veröffentlicht wurden, hervor.

Unions Gegner aus Belgien, der den Einzug ins Viertelfinale geschafft hatte, wurde wegen diverser Verstöße zu insgesamt über 56.000 Euro Strafe verurteilt.