Fußball-Bundesliga
Union Berlin trennt sich von Trainer Baumgart - Marie-Louise Eta übernimmt

Fußball-Bundesligist Union Berlin hat sich von Cheftrainer Steffen Baumgart getrennt.

    Marie-Louise Eta lächelt.
    Marie-Louise Eta (Andreas Gora / dpa / Andreas Gora)
    Das teilte der Verein mit, nachdem die Mannschaft 1:3 beim 1. FC Heidenheim verloren hatte. Bis Saisonende soll Marie-Louise Eta übernehmen. Sie wird damit zur ersten Chef-Trainerin in der Fußball-Bundesliga der Männer. Union Berlin ist Tabellenelfter und kämpft um den Klassenerhalt.
    Die Ergebnisse der weiteren Sonntagsspiele:
    Sankt Pauli - Bayern München 0:5.
    Dortmund - Leverkusen 0:1
    Wolfsburg - Frankfurt 1:2
    Leipzig - Mönchengladbach 1:0
    Heidenheim - Union Berlin 3:1.
    Diese Nachricht wurde am 12.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.