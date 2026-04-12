Das teilte der Verein mit, nachdem die Mannschaft 1:3 beim 1. FC Heidenheim verloren hatte. Bis Saisonende soll Marie-Louise Eta übernehmen. Sie wird damit zur ersten Chef-Trainerin in der Fußball-Bundesliga der Männer. Union Berlin ist Tabellenelfter und kämpft um den Klassenerhalt.
Die Ergebnisse der weiteren Sonntagsspiele:
Sankt Pauli - Bayern München 0:5.
Dortmund - Leverkusen 0:1
Wolfsburg - Frankfurt 1:2
Leipzig - Mönchengladbach 1:0
Heidenheim - Union Berlin 3:1.
Diese Nachricht wurde am 12.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.