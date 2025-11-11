Wehrdienst-Debatte

Der CDU-Politiker Thomas Röwekamp (Archivbild) (Sina Schuldt/dpa)

Das sagte der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Röwekamp, der Deutschen Presse-Agentur. Wenn sich nicht genug Freiwillige meldeten, müsse es ein Auswahlverfahren geben, meinte der CDU-Politiker. Die Union habe ein Losverfahren vorgeschlagen. Andere sprächen sich für den Weg über Tauglichkeit oder Befähigung aus. Das Ministerium habe noch keinen konkreten Vorschlag für ein Auswahlverfahren vorgelegt. Die Union poche zudem schon im Gesetz auf einen Weg für die personelle Verstärkung der aktiven Truppe. Röwekamp zeigte sich zuversichtlich, dass eine Einigung vor dem Koalitionsausschuss am Donnerstag möglich sei.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.