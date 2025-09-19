Nahost-Krieg

Die "Mukata" - der Sitz der Palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah. (imago images / Lorenzo De Simone / Lorenzo De Simone via www.imago-)

CSU-Landesgruppenchef Hoffmann machte weiteren Klärungsbedarf geltend. Er sagte der "Bild"-Zeitung , man wolle wissen, in welche konkreten Projekte die Gelder flössen. Solche, die Israels Sicherheit gefährdeten, müssten klar ausgeschlossen sein. Derweil schloss Kanzleramtschef Frei Handelssanktionen gegen Israel aus. Er wolle der nächsten Kabinettssitzung nicht vorgreifen, sagte der CDU-Politiker im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks. Er könne sich jedoch nicht vorstellen, dass es - so wörtlich - "in irgendeiner Weise zu so etwas wie Sanktionen kommen könnte".

Bundesentwicklungsministerin Alabali Radovan hatte der palästinensischen Autonomiebehörde Hilfen in Höhe von 30 Millionen Euro als Ausgleich für von Israel einbehaltene Steuergelder zugesagt und dafür das Einverständnis von Bundeskanzler Merz und Finanzminister Klingbeil erhalten. Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Türk-Nachbaur sagte dem Sender RTL, die Hilfen seien angesichts der humanitären Katastrophe in den Palästinensergebieten dringend nötig. Selbstverständlich seien die Zusagen an Bedingungen gebunden. So dürfe die Hamas keine Rolle spielen.

