Forschungsmittel-Affäre

CDU/CSU verlangen eine Stellungnahme der von der FDP-Politikerin geschassten Staatssekretärin Döring im Bundestags-Bildungsausschuss. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf ein Schreiben des CDU-Bildungspolitikers Jarzombek. Hintergrund ist, dass Stark-Watzinger Döring öffentliche Äußerungen zu dem Thema untersagt hat. Döring klagt bereits vor dem Verwaltungsgericht Berlin, weil sie sich zur Fördergeld-Affäre äußern will.

Stark-Watzinger hatte Döring entlassen, nachdem das Ministerium Konsequenzen für Dozenten prüfen ließ, die in einem umstrittenen Offenen Brief pro-palästinensische Protestaktionen an Universitäten verteidigt hatten. Dabei ging es auch um mögliche Kürzungen von Fördermitteln. Die Ministerin selbst wies jegliche Rücktrittsforderung an ihre Person zurück.

