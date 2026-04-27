Klausur der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in Berlin (Michael Kappeler/dpa)

Bei dem zweitägigen Treffen soll es vor allem um die Lage der deutschen Wirtschaft gehen. Laut einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Entwurf eines Beschlusspapiers dringt die Unionsfraktion auf ZITAT „mutige Strukturreformen” in der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Weiter heißt es darin, es brauche mehr Tempo und konkrete Reformanstrengungen in den kommenden Monaten. Der Fraktionsvorstand von CDU und CSU wolle heute darüber entscheiden. Zudem seien weitere Beschlüsse zum Bürokratieabbau in der Europäischen Union und zur Kernenergie geplant.

Als Gast wird unter anderem EU-Kommissionspräsidentin und CDU-Politikerin von der Leyen erwartet. Am Abend ist eine Aussprache mit Bundeskanzler Merz geplant.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.