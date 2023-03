Die Union hält den Entwurf für überflüssig, da dessen Ziele nach ihrer Ansicht bereits jetzt mit den vorhandenen Mitteln erreicht werden können. Der CDU-Politiker de Vries sagte, anders als die Ampelparteien sei man der Überzeugung, dass das Wohl und Wehe der Demokratie nicht davon abhänge, politisch erwünschte Weltanschauungen staatlich zu prämieren oder dauerhaft zu finanzieren. Man erlebe in Integrations- und gesellschaftspolitischen Debatten einen " grünen Habitus, der von Absolutheit Moralisierung und mangelnder Diskursfähigkeit " geprägt sei. Das sei das Gegenteil von Vielfalt. De Vries verwies als Negativbeispiel auf die Meldestelle für Antifeminismus. In diesem "Petzportal" könnten von der Meinungsfreiheit gedeckte, aber politisch missliebige Äußerungen angeprangert und diffamiert werden. Damit werde politisches Denunziantentum gefördert. Programmtipp: [Der Deutschlandfunk befasst sich am Samstag in der Sendung "Streitkultur" mit der Meldestelle Antifeminismus