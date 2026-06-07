Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Bilger, hat auf den Vorschlag reagiert, die Sommerpause des Bundestags in diesem Jahr ausfallen zu lassen. (picture alliance/dts-Agentur)

Nur weil Sommerpause sei, heiße das nicht, dass man nicht mehr arbeiten würde, sagte Bilger den Sendern RTL und ntv. Er verwies auf regelmäßige Berichterstattergespräche, Arbeitsgruppensitzungen und Koalitionsrunden. Das Kabinett tage den ganzen Sommer durchgehend und treffe Entscheidungen, die dann dem Bundestag zugeleitet würden. Ausschüsse könnten zu Sondersitzungen zusammenkommen. Es sei somit sichergestellt, dass notwendige Entscheidungen ohne Zeitverzug getroffen werden können.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.