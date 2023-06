Der CDU-Politiker Tino Sorge wirft Gesundheitsminister Lauterbach eine widersprüchliche Politik vor. (Michael Kappeler/dpa)

Erst senke man die Honorare, dann wundere man sich, wenn Apotheker und Ärzte auf die Straße gingen, sagte der CDU-Politiker in einer Aktuellen Stunde des Bundestags. Erst reguliere man die Pharmahersteller und dann wundere man sich, dass der Standort Deutschland nicht mehr attraktiv sei. Auch der AfD-Abgeordnete Sichert warf Lauterbach erhebliche Versäumnisse vor. Er habe dazu beigetragen, dass Deutschland von der - Zitat - "Apotheke der Welt zum Medikamentenmangelland" geworden sei. Man sei in der Arzneimittelproduktion völlig abhängig von Asien. Dies müsse dringend revidiert werden. Die gesundheitspolitische Sprecherin der Linken, Vogler, forderte den Gesundheitsminister zum sofortigen Handeln auf, um die Mangellage in den Griff zu bekommen.

Die SPD-Politikerin Baehrens wies darauf hin, dass der Medikamentenmangel und die damit verbundenen Schwierigkeiten nicht nur nationale Probleme seien, sondern viele Länder beträfen.

