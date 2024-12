Bundestagswahlkampf

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann (IMAGO / dts Nachrichtenagentur / IMAGO / dts Nachrichtenagentur)

CDU-Generalsekretär Linnemann sagte laut der Zeitung Bild, ein solches Bündnis könne die politischen Ränder stärken. Ohne einen Politikwechsel drohten 2029 Wahlergebnisse, die extreme Kräfte an die Macht bringen könnten. CSU-Chef Söder schließt Schwarz-Grün kategorisch aus. Der designierte Kanzlerkandidat und CDU-Vorsitzende Merz indes hatte erklärt, es stehe nirgends geschrieben, dass die CSU eine schwarz-grüne Regierung verhindern werde. Entscheidend sei, was später in einem möglichen Koalitionsvertrag stehe. Ähnlich äußerte sich der Vorsitzende des CDU-Arbeitnehmerflügels, Radtke.

Diese Nachricht wurde am 08.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.