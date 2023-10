Landtagswahlen

Themenfoto zur Landtagswahl in Bayern am 8.Oktober 2023. (picture alliance / Sven Simon / Frank Hoermann)

Der SPD-Bundesvorsitzende Klingbeil kündigte an, man werde das schwache Abschneiden aufarbeiten. Er sprach von einem Signal, dass es in der Ampelkoalition ein anderes Tempo brauche, um die Probleme der Bürger zu lösen. Der Generalsekretär der FDP, Djir-Sarai, erklärte, es sei nicht um landespolitische Themen, sondern um die bundespolitische Stimmung gegangen. Er nannte dabei auch die Migration. Zu diesem Thema stellten auch die Generalsekretäre von CDU und CSU, Linnemann und Huber, einen Zusammenhang her und boten der Ampel abermals eine Zusammenarbeit auf diesem Feld an.

Der AfD-Politiker Baumann meinte, dank seiner Partei ändere sich nun der Wind in Deutschland "von links nach rechts". Dagegen bezeichnete der Grünen-Bundes-Kovorsitzende Nouripour das Abschneiden der AfD in Bayern und Hessen als "erschreckend".

Diese Nachricht wurde am 09.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.