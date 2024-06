Nahostkrieg

Johann Wadephul (CDU). (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Wenn sich Baerbocks Vorstellungen konkretisierten und die Bundesregierung insgesamt zu einer gemeinsamen Auffassung gekommen sei, sei man selbstverständlich gesprächsbereit, sagte Wadephul dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Deutschland es mit seinen Sicherheitszusagen an Israel ernst meine, müsse man auch bereit sein, praktische Beiträge dazu zu leisten. Unterstützung kam auch vom Linken-Politiker und Thüringer Ministerpräsidenten Ramelow.

Die Grünen-Politikerin hatte die Beteiligung an einer Nachkriegsregelung für den Gazastreifen am Samstag bei mehreren Veranstaltungen in Aussicht gestellt.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.