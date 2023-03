Bundestag

Union und Linke drohen mit Klage gegen Wahlrechtsreform

Vor der Bundestagsabstimmung am Freitag zeichnet sich ab, dass die Wahlrechtsreform in der Ampel-Koalition eine Mehrheit bekommt. Die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP haben den Gesetzentwurf in internen Abstimmungen jeweils gebilligt. Die Regierungsparteien appellierten an die Union, der Reform ebenfalls zuzustimmen.

15.03.2023