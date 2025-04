Nach knapp vier Wochen

Der Koalitionsvertrag scheint zu stehen - um 15 Uhr wird es eine Pressekonferenz geben. (Kay Nietfeld/dpa)

Die Koalitionsverhandlungen hatten am 13. März begonnen. Besonders umstritten waren die Themen Migration sowie die Steuer- und Wirtschaftspolitik.

Außenministerium geht offenbar an die CDU

Neben den inhaltlichen Fragen legten die künftigen Koalitionspartner auch bereits die Verteilung der Ministerien fest. Die CDU soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur erstmals seit fast 60 Jahren wieder das Außenministerium übernehmen. Finanzministerium und Verteidigungsministerium sollen von der SPD geführt werden. Das Innenministerium geht an die Union.

In der CDU wurde während der Verhandlungen immer wieder Verdruss laut. Die Junge Union drohte mit einem Nein zu einem Koalitionsvertrag, wenn darin nicht der von Merz im Wahlkampf versprochene Politikwechsel verankert ist.

Bis die neue Regierung ihre Arbeit aufnehmen kann, dürfte es noch einige Wochen dauern. Die SPD will per Mitgliederentscheid über die Koalitionsvereinbarung abstimmen lassen. Dieser soll nach Angaben der Partei mindestens zehn Tage in Anspruch nehmen. Die CDU plant für den 28. April einen kleinen Parteitag, der eine Entscheidung treffen soll. In der CSU soll der Vorstand über Annahme oder Ablehnung des Vertrages entscheiden.

