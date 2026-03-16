In Deutschland sind die Spritpreise höher gestiegen als in anderen Ländern. (picture alliance/dpa | Silas Stein)

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Zorn sagte, die Unternehmen hätten nicht glaubhaft erklärt, wie die Preisgestaltung und die Unterschiede im europäischen Vergleich zustande kämen. Nach Angaben des CDU-Abgeordneten Müller sollen dem Bundeskartellamt weitere Möglichkeiten eingeräumt werden, um gegen zu hohe Preise zulasten der Verbraucher vorzugehen.

Der Hauptgeschäftsführer des Wirtschaftsverbands "Fuels und Energie", Küchen, wies den Vorwurf einer "Abzocke" zurück. Er erklärte, die Gewinnmargen hätten sich seit dem Beginn des Iran-Kriegs nicht verändert. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace stellte dagegen eine Analyse vor, laut der die Mineralölkonzerne seit Beginn des Iran-Kriegs überhöhte Gewinne an den Tankstellen erzielen - und zwar täglich etwa 21 Millionen Euro zusätzlich.

Keine Mehreinnahmen für den Bund

Der Bund hat nach Angaben des Finanzministeriums keine höheren Steuereinnahmen durch die steigenden Kraftstoffpreise. Die Energiesteuer steige nicht mit dem Preis, sondern sei fix pro Liter, erläuterte ein Ministeriumssprecher in Berlin.

Zwar steige die Umsatzsteuer ein Stück weit mit, doch werde dies durch die Konsumzurückhaltung mehr als ausgeglichen. Insgesamt deuteten Berechnungen eher auf Steuermindereinnahmen hin.

Bundeswirtschaftsministerin Reiche hatte zuvor gefordert, der Staat dürfe nicht an den hohen Preisen verdienen. Finanzminister Klingbeil müsse deshalb prüfen, ob zusätzliche Einnahmen aus der Energiesteuer gerechter verteilt werden könnten.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.