Berlin und Bielefeld

Am ersten Tag der Klausur der CDU/CSU-Bundestagsfraktion war auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen zu Gast. (picture alliance/dpa/Michael Kappeler)

Der Fraktionsvorstand der Union will heute in Berlin unter anderem über die Lage des Industriestandorts Deutschland beraten. Gestern wurde bereits ein höheres Tempo bei den Strukturreformen angemahnt.

In Bielefeld geht das Treffen der SPD-Bundestagsabgeordneten aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Bremen weiter. In einem Positionspapier werden strukturelle Reformen unterstützt, aber beispielsweise zusätzliche Entlastungen von Familien gefordert.

Die beiden Klausuren finden im Vorfeld der morgigen Kabinettssitzung statt, auf der unter anderem über die geplante Gesundheitsreform der Bundesregierung abgestimmt werden soll.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.