Koalitionsverhandlungen

Zunächst war ein Ende der Beratungen für möglich gehalten worden. Nach rund 13-stündigen Gesprächen hieß es aus Verhandlungskreisen in Berlin, Ziel sei nun eine Einigung bis Mittwochmittag. Die Verhandlungen sollen heute in der CDU-Parteizentrale fortgesetzt werden. Von dort hieß es zudem, der Vorsitzende Merz wolle das Präsidium über den Stand der Verhandlungen informieren. Den ganzen Tag über hatten CDU, CSU und SPD in wechselnden Gesprächsformaten getagt, die wiederholt von Einzelberatungen innerhalb der Parteien unterbrochen wurden.

Spitzenpolitiker der drei Parteien verhandeln bereits seit fast vier Wochen über einen gemeinsamen Koalitionsvertrag, der die wichtigsten Vorhaben einer schwarz-roten Regierung festhalten soll.

