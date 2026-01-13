"Konzept aus der Mottenkiste"

Unions-Fraktionsvize Middelberg kritisiert die SPD-Pläne zur Erbschaftssteuer. (Philip Dulian / dpa / Philip Dulian)

Details wurden bereits gestern bekannt. Erben großer Vermögen sollen stärker besteuert werden, die Weitergabe kleinerer Beträge soll aber steuerlich entlastet werden. Demnach soll es künftig einen Lebensfreibetrag von einer Million Euro geben, der steuerfrei geerbt werden kann. Konkret sind 900.000 Euro für Erbschaften aus der Familie und 100.000 Euro von nicht oder entfernt verwandten Personen vorgesehen. Nicht betroffen wäre demnach ein selbst genutztes Eigenheim.

Neben der Union lehnen auch mehrere Wirtschaftsverbände das Konzept ab, ebenfalls mit Blick auf Familienunternehmen. Die Stiftung "Familienunternehmen und Politik" sprach von einem "Steuererhöhungskonzept aus der Mottenkiste", der Verband der Chemischen Industrie von einem falschen Signal zur falschen Zeit.

