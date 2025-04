Sportförderung

Mit dem Geld soll die Sanierung von Sportstätten vorangetrieben werden. Im Sondierungspapier war noch von einer Milliarde pro Jahr die Rede gewesen, das "pro Jahr" hat es aber nicht in den Koalitionsvertrag geschafft. Mayer unterstrich im DLF : "Natürlich wäre mir lieber gewesen, wir hätten eine Milliarde pro Jahr zur Verfügung." Besonders wichtig sei, dass die Mittel tatsächlich in der Breite ankommen – in maroden Turnhallen, Hallenbädern und auf kommunalen Sportplätzen. Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, dass nur ein paar Leuchtturmprojekte profitierten, so Mayer.