Man habe der SPD angeboten, gemeinsam einen Vorschlag zu erarbeiten und dann zu präsentieren. Das vermeide öffentlichen Streit, sagte Spahn der "Rheinischen Post". Im Ziel sei man sich einig, dass kleinere und mittlere Einkommen entlastet werden sollten, damit die Menschen mehr finanziellen Spielraum hätten.
Union und SPD haben die Reform im Koalitionsvertrag vereinbart. Über die Umsetzung gibt es unterschiedliche Ansichten. Die Sozialdemokraten wollen hohe Einkommen und Erbschaften stärker belasten, CDU und CSU sehen dies skeptisch.
Diese Nachricht wurde am 08.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.