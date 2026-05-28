Reformdebatte

Bei den Pflegekosteb könnte auch das Eigenheim zur verpflichtenden Geldquelle werden (imago / fStop Images / Andreas Schlegel )

Ein - so wörtlich - "Erbenschutzprogramm auf Kosten der Allgemeinheit" könne es nicht geben, hier müsse zunächst das eigene Vermögen eingesetzt werden. In diesem Zusammenhang betonte Stegemann die Notwendigkeit stärkerer privater Vorsorge für den Pflegefall. Als Beispiele nannte er etwa den Abschluss einer privaten Zusatzversicherung und das Aktiensparen.

Gesundheitsministerin Warken will bald den Entwurf für eine große Pflegereform vorlegen. Andernfalls droht den Kassen ihr zufolge in den kommenden zwei Jahren ein Defizit von über 22 Milliarden Euro.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.