Kurswechsel in Asylpolitik

Unios-Innenminister fordern strengere Regeln in der Asylpolitik. (Patrick Pleul / dpa )

Zugleich verlangten sie zum Abschluss ihres zweitägigen Treffens in Dresden Rückführungen abgelehnter Asylbewerber zu beschleunigen. Auch solle in Drittstaaten abgeschoben werden. Die Bundesregierung müsse sich um Rückführungsabkommen mit weiteren Ländern bemühen, hieß es. In einer gemeinsamen Erklärung riefen die Ressortchefs zudem zur Fortführung verstärkter Grenzkontrollen auf.

Sachsens Innenminister Schuster von der CDU erklärte, nötig sei ein harter Kurswechsel in der Asylpolitik. Die Menschen verstünden immer weniger die abwartende Haltung in Berlin.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.