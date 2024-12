Nach Amokfahrt in Magdeburg

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz: "Wir dulden zu viele Menschen in Deutschland, die sich nicht integrieren wollen". (Archivbild). (Andreas Arnold / dpa / Andreas Arnold)

In Deutschland würden zu viele Menschen geduldet, die sich nicht integrieren wollten, schrieb der CDU-Politiker in seinem E-Mail-Newsletter. Zwar passe der 50-jährige Arzt als offenbar radikaler Islamgegner nicht in bisherige Täterprofile. Er sei aber wegen Bedrohungen vorbestraft gewesen. Wenn es nicht möglich sei, solche Menschen auszuweisen, müsse die Rechtslage geändert werden.

Der aus Saudi-Arabien stammende Mann war vor einer Woche mit einem Auto über den Weihnachtsmarkt in Magdeburg gerast. Fünf Menschen starben, mehr als 200 wurden verletzt. Das Motiv ist weiter unklar.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.